Juan Cuadrado, esterno della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione, con molti alti e bassi.

La Juventus sta cercando di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione, con i bianconeri che hanno delle preferenze ma a oggi non si capisce chi si sederà sulla panchina. Nel contempo, però, la società si sta muovendo anche sul calciomercato per sistemare, e rinforzare, la rosa in vista della prossima stagione. Fabio Paratici deve gestire anche gli esuberi, uno di questi sembra essere Juan Cuadrado che piace all’Inter e ad Antonio Conte.

Juventus, Cuadrado in orbita Inter?

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, potrebbe cambiare maglia dopo questa stagione, molto difficile per lui a causa dei numerosi infortuni. Secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com, sul giocatore bianconero ci sarebbe l’interesse dell’Inter, soprattutto dopo l’arrivo a Milano di Antonio Conte. Il giocatore, ex Udinese, in questa stagione ha fatto molta fatica, soprattutto a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori, per tre mesi, nel momento clou dell’annata. A oggi, però, un accordo tra le due società è molto difficile da trovare, con i nerazzurri che si sono mossi per Moses del Chelsea.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK