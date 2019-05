Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, al termine di questa stagione lascerà i lancieri per iniziare una nuova avventura, in una big.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha come uno degli obiettivi estivi quello di portare a Torino un difensore centrale, da affiancare ai senatori. Uno dei nomi che circola da qualche tempo è quello di Matthijs De Ligt, dell’Ajax, che sembrava a un passo dal Barcellona ma ora è tutto in stand-by. Le parole del giocatore, però, fanno sognare i tifosi bianconeri, che potrebbero crederci.

Juventus, le parole di De Ligt

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, è nella lista dei desideri di molte big per la prossima stagione, ha parlato in un’intervista a RTL Boulevard delineando il suo futuro: “Io sono molto tranquillo per la scelta sul mio futuro, ma altrettanto emozionato per questa situazione. Io credo che la cosa più importante sia scegliere la cosa migliore per il mio futuro, ho alcune opzioni e le valuterò bene. – Si legge su TuttoJuve – E ovviamente alcune situazioni sono migliori di altre, devo solo decidere”. L’olandese non si lascia andare troppo, alle confessioni, ma l’ambiente Juventus potrebbe tornare a credere nel grande colpo estivo.

