Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è ancora il favorito per la panchina della Juventus, a partire dalla prossima stagione al posto di Allegri.

Continua la ricerca, da parte della Juventus, del nuovo allenatore in vista della prossima stagione, al posto di Massimiliano Allegri che ha dato l’addio al termine della stagione. E’ da qualche settimana che si cerca di capire quale potrebbe essere la scelta della società bianconera, con il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri che è attualmente il favorito. L’ex Napoli, due giorni fa, ha conquistato con i blues l’Europa League battendo in finale, per 4-1, l’Arsenal a Baku. Resta, ancora, viva la pista che porta a Pep Guardiola, con i prossimi giorni che potrebbero essere fondamentali per l’arrivo in Italia dello spagnolo del Manchester City.

Juventus, Sarri resta il favorito

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League dopo una sola stagione dal suo arrivo, con la conquista dell’Europa League e del terzo posto in classifica, riportando in Champions League la squadra di Roman Abramovich. La sua partenza non è, ora, scontata ma la Juventus vorrebbe riportarlo in Italia. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, il suo agente Ramadani è volato a Londra per parlare con la dirigenza dei blues, per convincerli a lasciarlo partire senza che la Juventus debba pagare una buonuscita.

