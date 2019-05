Si era parlato per Jasper Cillessen di Juventus, ma il calciatore sembra destinato al Valencia nella prossima stagione.

In una nostra esclusiva avevamo parlato del passaggio di Mattia Perin alla Roma con la possibilità di arrivare al secondo di Ter stegen del Barcellona. Il calciatore però non sembra molto convinto di approdare in bianconero per fare il secondo come accaduto in bluagrana.

Cillessen alla Juventus? Calciomercato: l’oalndese verso il Valencia

Secondo la stampa spagnola, spiega TuttoJuve, il calciatore sembra destinato a rimanere in Liga per giocare col Valencia. L’estremo difensore dovrebbe andare a sostituire un ex juventino e cioè il brasiliano Neto che sembra pronto a lasciare i galiziani.

