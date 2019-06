Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sembra essere il favorito per sedersi sulla panchina della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe essere vicina all’annuncio del nuovo allenatore, per la prossima stagione, che prenderà il posto di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, infatti, sono salite le quotazioni di Pep Guardiola che sembra, davvero, a un passo e andrebbe ad innalzare ulteriormente il livello dei bianconeri. Maurizio Sarri ha vinto questa settimana il suo primo trofeo internazionale, l’Europa League con il Chelsea, è stato superato nella corsa alla panchina della vecchia signora.

Juventus, Guardiola a Torino?

Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, sembra essere il favorito per la panchina della Juventus, a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo arriverebbe per sostituire Massimiliano Allegri che ha annunciato, qualche settimana fa, l’addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. La dirigenza della vecchia signora sta cercando un tecnico che faccia fare il salto di qualità definitivo, portandola finalmente a vincere anche la Champions League, sfumata per due volte in finale con Massimiliano Allegri. L’ex Barcellona, però, non è mai stato così vicino come nelle ultime ore e sembra essere vicino l’annuncio di Andrea Agnelli.

