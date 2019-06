Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare Milano dopo questa stagione travagliata, possibile un approdo alla Juventus.

La Juventus potrebbe attingere in casa Inter per iniziare una trattativa di calciomercato, per portare a Torino Mauro Icardi a partire dalla prossima stagione. L’attaccante ha detto a più riprese di voler restare in nerazzurro, la società e Conte invece hanno deciso che verrà ceduto se dovesse arrivare un’offerta importante. L’ex capitano dei nerazzurri dovrebbe arrivare in uno scambio con Paulo Dybala, che piace molto a Beppe Marotta.

Juventus, Icardi nel mirino

L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi potrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione, il suo futuro è ancora tutto da delineare. Nelle prossime settimane potrebbe iniziare una trattativa tra i nerazzurri e la Juventus, con i bianconeri che attendono però l’annuncio del nuovo allenatore per muoversi sul calciomercato. In questa stagione l’argentino ha avuto molti problemi, con squadra e società, ma vorrebbe rimanere comunque all’Inter, Antonio Conte avrebbe però chiesto la sua cessione per rimpiazzarlo con Romelu Lukaku del Manchester United. La trattativa con la Juventus potrebbe basarsi su uno scambio con Paulo Dybala, esubero bianconero, che cerca una nuova sistemazione e piace molto a Beppe Marotta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK