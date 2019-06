La Juventus sembra essere arrivata a una scelta, nelle prossime ore potremmo avere l’annuncio del nuovo tecnico per la prossima stagione.

Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus a partire della prossima stagione. Lo spagnolo, ex Barcellona, potrebbe aver superato Maurizio Sarri nella corsa alla panchina della vecchia signora, in maniera definitiva, e nei primi giorni della prossima settimana potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale di Andrea Agnelli. L’ex Napoli pensava di aver raggiunto i bianconeri dopo aver vinto l’Europa League, a Baku, per 4-1 nella gara contro l’Arsenal.

Juventus, in arrivo il nuovo tecnico

Si va verso la fumata bianca per il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Da qualche settimana attendiamo il nuovo allenatore, dopo l’addio annunciato da Massimiliano Allegri, dopo cinque anni di successi sulla panchina della Juventus. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore, pare che il nuovo allenatore dovrebbe essere Pep Guardiola, attualmente al Manchester City. Potrebbe, quindi, essere superato in maniera definitiva Maurizio Sarri, del Chelsea, per la corsa alla panchina della vecchia signora. Bisognerà capire, quindi, nelle prossime ore se arriveranno indiscrezioni che confermeranno l’arrivo a Torino di Pep Guardiola.

