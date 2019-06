Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è uno dei pretendenti alla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore le sue quotazioni sono scese.

La Juventus è vicina all’annuncio del nuovo allenatore, che probabilmente non sarà Maurizio Sarri, con le sue quotazioni scese nelle ultime ore. Secondo le indiscrezioni, infatti, sulla panchina dei bianconeri dovrebbe sedersi Pep Guardiola, che prima risolverà però il suo contratto con il Manchester City. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte di Andrea Agnelli, da quel momento inizierà il calciomercato della vecchia signora.

Juventus, Sarri si allontana

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, era uno degli allenatori sul taccuino di Fabio Paratici per la panchina della Juventus a partire della prossima stagione. Nelle ultime ore, però, il suo nome si è allontanato dai bianconeri, soprattutto a causa del Chelsea che ha chiesto una buonuscita per lasciarlo libero di tornare in Italia. In questa settimana, l’ex Napoli, ha conquistato il suo primo trofeo internazionale, portando a casa l’Europa League con il Chelsea, battendo a Baku in finale l’Arsenal per 4-1. Per la panchina della vecchia signora, invece, si parla sempre più insistentemente di Pep Guardiola.

