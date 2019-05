Riccardo Orsolini potrebbe essere riscattato dal Bologna, ma per ora il suo cartellino è di proprietà della Juventus.

Il calciatore ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21 in attesa dell’Europe che si disputerà dal 16 giugno prossimo. Il calciatore ha spiegato: “Bologna è una piazza veramente stupenda. Ci sono davvero molte voci su un mio riscatto, ma ancora non ho firmato nulla. La mia volontà è chiara, voglio rimanere qui e il Bologna lo sa”.

Orsolini torna alla Juventus? Calciomercato: “Vorrei rimanere al Bologna”

Il calciatore era stato pescato dall’Ascoli, nella scuderia di Donato Di Campli. Giocatore tecnico e rapido ha conquistato tutti anche se all’Atalanta non giocava. Poi è stato Sinisa Mihajlovic a farlo esplodere a Bologna. I felsinei hanno un diritto di riscatto sui 14 milioni di euro, la Juventus potrebbe esercitare il controriscatto che invece è fissato sui 20.

