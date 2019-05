Si parla di via libera dal Chelsea per Maurizio Sarri che ormai è a un passo dal diventare l’allenatore della Juventus.

Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il tecnico abbia visto concludersi in maniera positiva l’incontro tra il suo agente Fali Ramadami e il Chelsea, con i blues pronti a liberarlo per la sua volontà di tornare in Italia già in questa stagione ormai alle porte.

Sarri alla Juventus? Calciomercato: via libera dal Chelsea?

Secondo le informazioni in nostro possesso però lo scenario non sarebbe questo. Pare che l’idea della Juventus sia pronta a sviare l’attenzione su Sarri per lavorare con attenzione al grande colpo e cioè quello che porterebbe a Torino Pep Guardiola. Lunedì in ogni caso ci sarà l’annuncio e vedremo chi avrà avuto ragione.

