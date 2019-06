Lo scambio Icardi Dybala potrebbe essere uno delle idee di calciomercato di quest’estate. La Juventus ancora non ha annunciato il suo nuovo allenatore, mentre l’Inter si. Antonio Conte, infatti, avrebbe chiesto a Beppe Marotta di portagli a Milano Paulo Dybala e liberare così Mauro Icardi.

Icardi-Dybala, uno scambio che non si farà

Secondo quanto riferito da Sky, l’Inter avebbe chiesto alla Juventus lo scambio tra i due attaccanti. Un’idea nerazzurra, con la società milanese pare intenzionata a cedere l’argentino. L’idea di Marotta sarebbe quella di uno scambio con la Juventus per Paulo Dybala, ma al momento da Torino non arrivano segnali di apertura in tal senso. Infatti, Paratici non sembra aver intenzione di lasciar partire la Joya, anche se naturalemtne si aspetta l’arrivo del nuovo allenatore per capire le intenzioni di quest’ultimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK