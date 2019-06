Trippier piace molto alla Juventus e potrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato. Il terzino destro gioca con il Tottenham.

Secondo il Corriere dello sport il calciatore sarebbe pronto a volare in Serie A per giocare con continuità. Il difensore era stato davvero molto vicino al Napoli che però ha poi virato sul più economico Giovanni Di Lorenzo.

Trippier alla Juventus? Calciomercato: sarà il sostituto di Cancelo?

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 per questo i bianconeri stanno pensando di far scendere la valutazione di 30 milioni di euro. Se dovesse veramente arrivare ci sarà il via libera per la cessione di Joao Cancelo in Premier League.

