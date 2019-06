Guardiola alla Juventus è cosa fatta. Questa è la notizia che arriva direttamente dall’Inghilterra. Infatti, il tecnico del Manchester City, secondo alcuni giornalisti britannici avrebbe firmato con la Juventus per la prossima stagione. A dichirararlo è Simone Filippetti, corrispondente de “Il Sole 24 Ore” a Londra, che è intervenuto in esclusiva a tuttojuve.com.

Guardiola secondo molti, in Inghilterra, sarà il prossimo allenatore della Juventus e a confermarlo è il corrispondente de “Il sole 24 ore” a tuttojuve.com: “Sì, nell’ambiente londinese che bazzico per lavoro convergeva, la scorsa settimana, in uno scenario in cui Guardiola sarebbe il prossimo allenatore della Juventus. A parer loro, l’affare è concluso e lo hanno argomentato con una serie di sponsor che sosterrebbe l’ingaggio del tecnico spagnolo. Da quel che comprendo, i nodi sono due: il problema a liberarsi dal Manchester e lo stipendio che non è compatibile per quelle che sono le politiche e il budget di un club come quello bianconero. Qui si tratterebbe di un dispiego economico non indifferente, già l’anno scorso c’è stato l’investimento per Ronaldo”.

