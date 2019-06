Fabio Pecchia è pronto a liberarsi dall’accordo che ha con il club giapponese di J2 League Avispa Fukuoka. Sarà il nuovo tecnico della Juventus U23.

Continuano le voci sull’erede di Zanardelli che lascerà la panchina della seconda squadra bianconera, che milita in Serie C. Chi sarà il nuovo tecnico? Fabio Pecchia all’improvviso sobbalza in pole position.

