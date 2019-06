Joao Cancelo, terzino della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione, vissuta tra alti e bassi a Torino.

Era arrivato la scorsa estate tra l’interesse generale, dopo una stagione all’Inter dove aveva fatto vedere grandi margini di miglioramento ma, anche, un talento indiscutibile. Dopo l’inizio della stagione dove ha dominato, poi, Joao Cancelo ha perso un po’ di smalto e nella parte decisiva dell’annata della Juventus ha faticato molto, portando Massimiliano Allegri a chiederne la cessione qualora fosse rimasto sulla panchina bianconera. In queste ore pare che il Manchester City sia interessato, in maniera importante, al terzino portoghese.

Juventus, Cancelo lascia Torino?

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. Il giocatore portoghese, infatti, in questa stagione non ha rispettato a pieno le aspettative dell’ambiente bianconero, soprattutto nella parte nevralgica della stagione che ha portato, tra le altre cose, all’eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Secondo il tabloid inglese The Sun, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a sborsare 60 milioni di euro per portarlo in Premier League, a partire dalla prossima stagione. Per la Juventus sarebbe, comunque, una grande perdita e andrebbe, poi, rimpiazzato con un calciatore di valore, per questo la dirigenza sta cercando di capire se trattare con gli inglesi.

