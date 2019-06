Chiesa alla Juventus sarà uno degli argomenti più discussi del prossimo calciomercato dei bianconeri. Agnelli e Paratici credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa e guardare al futuro.

Non solo Federico Bernardeschi dalla Fiorentina, Paratici ha intenzione di portare a Torino anche l’attaccante viola Federico Chiesa. L’attaccante avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri.

Chiesa-Juventus, l’affare si farà

Fabio Paratici vuole portare a Torino l’attaccante della Fiorentina piace alla Juventus che lo corteggia già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola.

La società toscana ha fatto capire che l’attaccante ha un valore pari a 60 milioni di euro, ma dopo l’affare Cristiano Ronaldo nulla sembra impossibile per la Juventus ed infatti, la Vecchia Signora, avrebbe già in mente come accontentare la Fiorentina a cedere il suo campioncino. I soldi arriverebbero da alcune cessioni. Douglas Costa potrebbe portare alle casse bianconere circa 50 milioni di euro. Sami Khedira che potrebbe tornare allo Stoccarda per 10-15 milioni.

