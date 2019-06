Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione, i bianconeri studiano la strategia.

L’Inter è pronta a lasciar partire l’attaccante Mauro Icardi, ex capitano dei nerazzurri, dopo una stagione difficile con l’ambiente e con i compagni. La Juventus vorrebbe provare a strapparlo ai rivali, con Fabio Paratici che è un suo grande estimatore ed è pronto a portarlo al fianco di Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. I bianconeri attendono, ora, l’incontro che ci sarà tra Beppe Marotta e Wanda Nara, per discutere della cessione dell’argentino. Il tutto, poi, sarà comunicato al calciatore che, però, ha detto più volte di voler restare in nerazzurro.

Juventus, Icardi verso l’addio all’Inter

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, è uno dei pezzi pregiati del campionato italiano nella prossima sessione di calciomercato. L’argentino, infatti, dopo una stagione difficile all’Inter potrebbe lasciare Milano per iniziare una nuova avventura. Wanda Nara, agente del calciatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport incontrerà Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, per capire come la società vuole muoversi con la cessione del calciatore. La Juventus è alla finestra e cerca di studiare la situazione, con Fabio Paratici che lo vorrebbe portare a Torino a partire dalla prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK