Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, potrebbe lasciare la maglia azzurra al termine di questa stagione, due big sulle sue tracce.

Manca ancora l’allenatore alla Juventus, le voci di calciomercato e possibili trattative sono già circolanti da diversi giorni. Una di queste riguarda Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, che piace ai bianconeri ma difficilmente arriverà a Torino per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Manchester United avrebbe messo sul piatto 95 milioni di euro, per strapparlo ai partenopei.

Juventus, occhi su Koulibaly

Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, è uno dei giocatori più ambiti della nostra Serie A, soprattutto per le ultime stagioni molto buone che ha fatto. Nelle ultime sessioni di calciomercato qualche big ha bussato alla porta di Aurelio De Laurentiis per portarlo via al Napoli, ricevendo sempre risposte negative. Nelle ultime settimane è uscita la voce di un possibile interessamento, anche, della Juventus in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, il Manchester United avrebbe preparato 95 milioni di euro per provare a portarlo in Premier League. A queste cifre, ovviamente, la Juventus non può competere, in questo momento, quindi potrebbe saltare il suo arrivo a Torino.

