Gigi Buffon non ha rinnovato col Paris saint German e lascerà la Francia dopo appena una stagione, ma non per smettere.

Il portierone potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus per concludere la sua carriera in bellezza. Gli è andato di traverso l’arrivo di Ronaldo e ora a 42 anni sarebbe anche disposto a fare panchina a Szczesny ormai titolare inamovibile della porta della squadra bianconera.

Buffon torna alla Juventus? Calciomercato: clamorosa voce su Gigi

Attenzione però alle mete orientali, perché sul calciatore potrebbe piombare nuovamente una squadra cinese. Non è da escludere poi l’avventura in Mls League che più volte Gigi ha detto essere molto intrigante come campionato.

