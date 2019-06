Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, si attende l’annuncio.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha dichiarato nei giorni scorsi che i bianconeri non sono alla ricerca frettolosa dell’allenatore. La dirigenza della vecchia signora vuole fare la scelta giusta, e oculata, dopo l’addio di Massimiliano Allegri che ha portato a casa cinque Scudetti di fila e due finali di Champions League, nei suoi cinque anni in bianconero. Il favorito per sostituirlo, al momento, sembra essere Pep Guardiola del Manchester City.

Juventus, l’annuncio di Guardiola

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, già a partire dai prossimi giorni. Lo spagnolo sta tenendo i bianconeri sulle spine, in attesa di capire quale sarà il futuro dei Citizens per la prossima stagione. Se gli inglesi dovessero, infatti, essere esclusi dalla prossima Champions League, l’ex Barcellona raggiungerebbe Cristiano Ronaldo a Torino, per dare la caccia alla coppa in bianconero. L’annuncio del catalano potrebbe arrivare nelle prossime ore, se la UEFA dovesse comunicare ufficialmente l’esclusione degli inglesi. I tifosi della Juventus, intanto, sperano e sognano di avere l’ex Barcellona in panchina nella prossima stagione, facendo un salto di qualità dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

