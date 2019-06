Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, potrebbe presto essere presentato dalla Juventus, come nuova guida tecnica dei bianconeri.

La Juventus è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Allegri che ha mischiato i piani della dirigenza. Il catalano, ex Barcellona, Pep Guardiola è il favorito per sedersi sulla panchina della vecchia signora ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere con il Manchester City. Sullo sfondo rimane, anche, Maurizio Sarri che è, però, bloccato dal Chelsea che chiede una buonuscita da 8 milioni di euro. Il 14 giugno potrebbe essere la data giusta per la presentazione di Pep Guardiola, all’Allianz Stadium.

Juventus, la presentazione di Guardiola

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri, sulla panchina della Juventus. I bianconeri non hanno ancora una guida tecnica, in vista della prossima stagione, dato che non era stata preparata una strategia ben definita per scegliere il nuovo tecnico. Lo spagnolo è il prescelto di Fabio Paratici e Andrea Agnelli, che stanno però aspettando l’esclusione del Manchester City dalla prossima Champions League, a causa del Fair Play Finanziario, per dare l’assalto decisivo. La presentazione del catalano potrebbe essere il 14 giugno, quando la Juventus ha deciso di chiudere l’Allianz Stadium al pubblico.

