L’infortunio di Leonardo Spinazzola è la novità della giornata in casa Italia. Il calciatore della Juventus ha lasciato il ritiro azzurro.

Il calciatore non sarà a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini per le gare contro la Grecia e la Bosnia. Aveva saltato gli ultimi allenamenti per un problema fastidioso alla coscia.

Infortunio Spinazzola, calciatore della Juventus lascia ritiro nazionale

Non si ferma quindi la sfortuna del terzino bianconero che quest’anno ha giocato poco per i postumi di un brutto problema al ginocchio patito nella stagione prima all’Atalanta. Il calciatore però quando è stato impegnato ha giocato molto bene. Straordinaria è stata la partita contro l’Atletico Madrid, la più bella della stagione.

