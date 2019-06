Perin alla Roma potrebbe essere una delle prima richieste della nuova società giallorossa ai bianconeri. Infatti, sembra che la Roma voglia vendere Olsen e puntare su Mattia Perin.

Perin alla Roma, la Juventus chiede El Shaarawy

Notizie di mercato in casa Juventus e casa Roma ce ne saranno molte in quest’estate. Ma già qualcosa si inizia a muovere anche se le due squadra non hanno ancora un allenatore. Da indiscrezioni sembrerebbe che i capitolini avrebbero chiesto Mattia Perin alla Juventus.

I bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero chiesto uno tra Zaniolo ed El Shaarawy. La Roma è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Robin Olsen, i giallorossi pensano al secondo della Juve. Affare possibile, soprattutto nell’ambito di un eventuale scambio con Stephan El Shaarawy.

