Niente Simone Inzaghi per la Juventus, e per il Milan, dato che è arrivata la firma sul prolungamento contrattuale con la Lazio. I biancocelesti hanno comunicato l’accordo sul sito ufficiale, con il nuovo contratto che terminerà nel 2021. In questa stagione la Lazio ha giocato un buon calcio, conquistando la Coppa Italia battendo in finale l’Atalanta. Claudio Lotito e Igli Tare hanno deciso di dare continuità a un progetto che sta portando in alto la squadra della Capitale.

Lazio, in panchina rimane Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, rimarrà sulla panchina dei biancocelesti anche nella prossima stagione. Su di lui ci sono state tante voci nelle ultime settimane, dal Milan alla Juventus, ma ha deciso di restare dove in questa stagione ha conquistato una Coppa Italia e il diritto di giocare la prossima Europa League. Il club romano ha ufficializzato l’accordo, sul sito ufficiale, che sarà valido fino al 2021. Salta, quindi, la possibilità di vedere l’ex calciatore sulla panchina della Juventus che rimane, ancora, vacante in vista della prossima stagione. Nelle prossime ore il tecnico della Lazio potrebbe parlare, per commentare la firma.

