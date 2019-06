Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, nei prossimi giorni dovrebbe annunciare il suo futuro, dopo un’ottima stagione con la maglia dei lancieri.

La Juventus nella sessione di calciomercato estiva vorrebbe mettere a segno un colpo per la difesa, con un giocatore di livello internazionale. La volontà della dirigenza è quella di creare un reparto completo, con un uomo da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per la prossima stagione. Il difensore più forte, che cerca una squadra, è senza dubbio Matthijs De Ligt, l’olandese classe 1999 è in uscita dall’Ajax. Nelle prossime settimane il giocatore annuncerà il futuro che, probabilmente, sarà al Barcellona.

Juventus, De Ligt e il futuro

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, è stato intercettato da TalkSport e ha voluto parlare del suo futuro, con la decisione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane: “Se può esserci un futuro in Inghilterra? La Premier League è ovviamente un grande campionato, con un livello molto alto. Devo dire, però, che a oggi io non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro“. Il giocatore è ambito da tre grandi club come Liverpool, Paris Saint–Germain e Barcellona, con la Juventus che studia la situazione a distanza. In un’intervista di qualche mese fa, l’olandese, aveva dichiarato di volere il Liverpool per poter giocare al fianco di Virgil Van Dijk, ma questa possibilità sembra essere molto complicata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK