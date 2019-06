Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare Milano molto rapidamente, per iniziare una nuova avventura a partire dalla prossima stagione.

La Juventus sta pensando alle mosse di calciomercato per la prossima stagione, nonostante manchi ancora l’allenatore in panchina. Uno dei nomi, insieme a quello di Paul Pogba, accostato alla Juventus è quello dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. L’argentino dopo una stagione difficile, a Milano, potrebbe lasciare e iniziare una nuova avventura, con Fabio Paratici che è un suo grande estimatore e lo vorrebbe a Torino.

Juventus, in piedi la pista Icardi

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe essere un calciatore bianconero a partire dalla prossima stagione, dato che è vicino alla separazione con la squadra nerazzurra. Per l’attaccante argentino la stagione passata è stata, molto, negativa dato che ha prima perso la fascia da capitano e poi avuto problemi con squadra e società che lo hanno costretto a star fuori per qualche settimana. L’attaccante della squadra meneghina difficilmente rimarrà per un’altra stagione, con il presidente Zhang che ha già deciso che deve essere ceduto. La Juventus resta alla finestra, con l’interesse di Fabio Paratici, ma la situazione rimane molto complicata. Bisognerà capire se in una possibile trattativa verrà aggiunto, anche, Paulo Dybala.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK