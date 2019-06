Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, era uno dei candidati per la panchina della Juventus, dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus è diventato un romanzo, con l’annuncio che stenta ad arrivare, tenendo sulle spine i tifosi bianconeri. Sulla panchina della vecchia signora non dovrebbe, a meno di capovolgimenti clamorosi, esserci Maurizio Sarri che potrebbe così restare a guidare il Chelsea. In questa stagione, l’ex Napoli, ha conquistato il terzo posto in classifica e ha vinto l’Europa League, primo trofeo internazionale della sua carriera.

Juventus, Sarri si allontana

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri era nella lista di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, come possibile sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il toscano, ex Napoli, si sta però allontanando da Torino, con grandi possibilità di restare a guidare i blues anche nella prossima stagione. La Juventus ha in mano Pep Guardiola ma sta tenendo Sarri bloccato, se dovesse saltare lo spagnolo potrebbe esserci una possibilità per il manager del Chelsea. Nelle ultime ore, però, sono ormai tante le indiscrezioni che fanno capire come l’arrivo di Pep Guardiola alla Juventus potrebbe essere una pura formalità. Nelle prossime ore, comunque, è previsto l’annuncio del nuovo allenatore da parte della dirigenza bianconera.

