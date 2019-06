Elseid Hysaj potrebbe arrivare alla Juventus. Il calciatore albanese è un pupillo di Maurizio Sarri che l’aveva portato da Empoli al Napoli.

Terzino destro, e all’occorrenza sinistra, è un giocatore di spinta e grande qualità. Potrebbe diventare un calciatore di assoluto livello nel futuro della squadra bianconera che punta a sostituire Joao Cancelo che sarà probabilmente ceduto al Manchester City.

Hysaj alla Juventus, Calciomercato: colpo per Sarri

Il giocatore ha qualità e può fare la differenza quando si propone in velocità. Vedremo se riuscirà a fare il salto di qualità, iniziando a vincere con la maglia bianconera. Una cosa che non è riuscito a fare fino a questo momento, fermo in un Napoli sempre a un passo dal successo e in difficoltà a livello di risultati.

