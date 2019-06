Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, è pronto a lasciare Milano per iniziare una nuova avventura, la Juventus è molto interessata al calciatore.

La Juventus, in attesa di annunciare il nuovo allenatore, si sta muovendo con la dirigenza sul calciomercato, per iniziare le varie trattative. Una di queste potrebbe portare a Torino, nella prossima stagione, l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. L’argentino, infatti, vorrebbe restare a Milano ma la dirigenza nerazzurra è pronta a cederlo al miglior offerente, nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Nella trattativa per Icardi potrebbe fare percorso inverso Paulo Dybala, anch’esso un esubero e in uscita dalla Juventus.

Juventus, Icardi è nel mirino

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe essere il nuovo acquisto della Juventus, per la prossima stagione. L’argentino, infatti, arriva da una stagione difficile in maglia nerazzurra, che gli ha fatto perdere la fascia da capitano e la Nazionale. L’intenzione di Icardi è, comunque, quella di restare a Milano per dimostrare il suo valore, ma secondo le ultime indiscrezioni Antonio Conte e la società non ne vogliono sapere, sarà ceduto. Nelle prossime settimane i bianconeri si metteranno al tavolo con Beppe Marotta per trattare l’ex Sampdoria, possibile l’inserimento nella trattativa di Paulo Dybala.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK