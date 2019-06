Barbara Bonansea è l’esterno d’attacco dell’Italia impegnata al Mondiale di calcio femminile 2019. Nella Juventus è titolare.

Barbara ha segnato una doppietta in una gara fondamentale, contro un avversario fortissimo. Un successo che dimostra come la ragazza abbia la stoffa per fare la differenza. Vedremo cosa accadrà, con un Mondiale iniziato in maniera davvero emozionante.

Barbara Bonansea, chi è? Doppietta in Australia Italia

Il ct azzurro ha parlato così a fine gara: “Siamo partite male primo tempo, abbiamo avuto paura. Nella ripresa abbiamo iniziato a giocare. Abbiamo sofferto tanto, con un pizzico di fortuna. Quando hai uno spirito così è probabile che le partite le vinci. Ringrazio tutti gli italiani che da qui abbiamo sentito l’affetto. Spero che queste ragazze li abbiano fatti innamorare e li aspettiamo per la prossima battaglia”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK