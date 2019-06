Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, ci mettiamo la faccia e continuiamo a confermarlo nonostante tutti parlino di Maurizio Sarri.

L’allenatore catalano in settimana sarà ufficializzato, finite le pratiche burocratiche che vedono una pendenza con il Manchester City per chiarire. Sarri è un diversivo a cui molti colleghi hanno abboccato, ma non c’è niente di vero come studiato dalla nostra redazione in ESCLUSIVA.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, ESCLUSIVA: ulteriori conferme!

Passano i giorni e l’affare non si concretizza, ma sicuramente ci sarà presto una sorpresa di tutti quelli che hanno continuato a parlare di Maurizio Sarri come affare fatto.

Il tutto sarà molto importante nelle prossime giornate con i bianconeri che hanno la possibilità di mettersi a fare un colpo di scena importante. Cosa accadrà lo vedremo nelle prossime settimane quando i bianconeri concretizzeranno il tutto.

