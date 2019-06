La Juventus ha messo a segno un colpo di calciomercato interessante per il futuro. I bianconeri sono a un passo da Barrenechea.

Secondo quanto riportato da Il Tempo pare che i bianconeri siano a un passo dal calciatore classe 2001 del Newell’s Old Boys. L’affare si dovrebbe chiudere per 3.2 milioni di euro e un 20% sulla futura rivendita. Una cosa questa della rivendita che è molto simile a quanto accade negli affari per calciatori sudamericani. Vedremo se tutto verrà portato a termine.

Barrenechea alla Juventus, Calciomercato: tutto fatto!

Si tratta di un centrocampista eclettico, positivo e con grande intelligenza nella gestione delle emozioni. Nonostante la giovane età è già pronto al grande salto. I bianconeri sono convinti che si può prendere un calciatore e lanciarlo nel tempo come fatto con Rodrigo Bentancur.

Servirà magari girarlo in prestito per farlo giocare con continuità. Vedremo quale sarà il percorso, perché il ragazzo potrebbe avere anche bisogno di una crescita proporzionale magari partendo dalla Serie B.

