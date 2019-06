La Juventus sembra molto vicina all’acquisto del difensore del Sassuolo Demiral, ma il tecnico del Sassuolo frena.

Roberto De Zerbi ha parlato a TuttoMercatoWeb dopo la presentazione del nuovo centro sportivo del Sassuolo cioè il Mapei Football Center. Il tecnico ha specificato: “Mi piacerebbe allenare anche l’anno prossimo Demiral”. Il difensore era arrivato in Emilia Romagna nel calciomercato di gennaio 2019.

Demiral alla Juventus? De Zerbi: “A me piacerebbe…”

Non è da escludere che i bianconeri possano acquistare il centrale di difesa turco per poi lasciarlo in prestito proprio al Sassuolo per fargli fare un po’ d’esperienza in Serie A.

Di certo i bianconeri sono davvero molto interessati a questo forte centrale, giocatore di spessore tecnico e di grande intelligenza nella gestione tecnico tattica. Staremo a vedere.

