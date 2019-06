Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe dire addio alla Premier League per trasferirsi in Italia, sulla panchina della Juventus.

Un annuncio che non arriva, una piazza in fermento, la Juventus attende di capire chi sarà il condottiero della prossima stagione. I tifosi sperano in Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che farebbe fare il salto di qualità definitivo alla squadra bianconera dalla prossima annata. Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è in attesa dei bianconeri e cerca di capire se il suo futuro potrebbe essere a Torino.

Juventus, Guardiola è il favorito

La Juventus è pronta, ormai, ad annunciare il nuovo allenatore, con Andrea Agnelli che potrebbe pronunciarsi nelle prossime ore. Il favorito, secondo le indiscrezioni da noi raccolte, sembra essere lo spagnolo Pep Guardiola, pronto a dire addio al Manchester City, per iniziare una nuova avventura sulla panchina della Juventus. L’arrivo dell’ex Barcellona a Torino cambierebbe le prospettive della vecchia signora, dando un segnale forte sulla prossima stagione e sull’assalto alla Champions League. Un altro aspetto da non sottovalutare, però, è il calciomercato che può fare la squadra bianconera con un top in panchina, come Pep Guardiola. Maurizio Sarri attende novità, aspettando la chiamata definitiva dei bianconeri.

