Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, resta in pole per la panchina della Juventus, in vista della prossima stagione.

La Juventus sta scegliendo il nuovo allenatore, da mettere in panchina dalla prossima stagione, al posto di Massimiliano Allegri che ha dato l’addio. I due nomi che si stanno “battagliando” per il posto in bianconero sono Maurizio Sarri e Pep Guardiola, che hanno superato ormai gli altri allenatori che potevano fare concorrenza. Secondo le nostre indiscrezioni, il nuovo allenatore dovrebbe essere Pep Guardiola e l’annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Juventus, Guardiola in pole per la panchina

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è ormai da qualche settimana in pole position per la panchina della Juventus, come sostituto di Massimiliano Allegri. I tifosi attendono, ormai da tempo l’annuncio del nuovo allenatore bianconero che, però, stenta ad arrivare. Lo spagnolo, secondo le indiscrezioni da noi raccolte, dovrebbe essere il prescelto per condurre i bianconeri, a partire dalla prossima stagione. Rimane, dietro di lui, l’ombra di Maurizio Sarri che ha deciso di voler allenare la Juventus e nelle ultime ore ha trovato l’accordo con il Chelsea per farsi liberare. Già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’annuncio, che darebbe vita alla nuova Juventus.

