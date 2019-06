Higuain alla Roma è una delle notizie di calciomercato che sono trapelate nelle ultime ore attorno al mondo bianconero e giallorosso. La società capitolina cerca un attaccante per sostituire Edin Dzeko in partenza e proprio il Pipita sarebbe l’uomo giusto per l’attacco di mister Fonseca.

Higuain alla Roma, i bianconeri chiedono Zaniolo

Nicolò Zaniolo è uno degli obiettivi di mercato della Juventus, portarlo a Torino non sarà semplice, ma i bianconeri potrebbero essere aiutati proprio dalla Roma. I giallorossi vogliono Gonzalo Higuain per sostituire Dzeko, pertanto Fabio Paratici attende l’arrivo del nuovo allenatore per capire le scelte tecnico tattiche di quest’ultimo per dare il via al possibile scambio.

Naturalmente la Roma cerca di trattenere il gioiellino, ma tutto sembra essere vincolante anche qui alle scelte di Fonseca che a giorni si insedierà nella capitale. Non rimane che attendere l’arrivo dei tue tecnici e se ne saprà di più.

