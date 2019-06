Icardi alla Juventus potrebbe essere uno dei colpi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. La società torinese avrebbe adocchiato l’argentino per sostituire Mario Mandzukic al centro dell’attacco bianconero.

Icardi alla Juventus, i bianconeri mettono Higuain e Cuadrado sul piatto

La Juventus vuole Icardi e Chiesa questo è quanto ha confermato a Raisport, il giornalista Francesco Rocchi: “Commisso ha detto che Chiesa non sarà il nuovo Baggio, ma la Juve insiste. L’Inter è sullo sfondo, sarà complicato per Commisso resistere e gestire questa operazione. Non va sottovalutato un possibile scambio Juve-Milan: Reina in bianconero, Perin in rossonero. In settimana ci sarà un incontro Wanda Nara-Marotta. Conte è stato chiaro, Icardi non rientra nel suo progetto.

Tuttavia il duo argentino fa muro e vuole il rinnovo. L’Inter potrebbe mettere Icardi ai margini come successo al Jiangsu al brasiliano Ramires. I nerazzurri vorrebbero lo scambio con Dybala, puntando sul fattore plusvalenza per entrambe. Dybala non è convinto dell’Inter, così come lo stesso Paratici, è più un’idea di Marotta. I bianconeri potrebbero offrire Cuadrado e Gonzalo Higuain come controproposta, è una soluzione delle ultime ore”.

