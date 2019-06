Moise Kean si toglie dal mercato e lo fa durante un’intervista rilasciata a Soccer Bible. Il giovanissimo attaccante bianconero ha sottolineato di ritenersi fortunato a vestire la maglia della Juventus e soprattutto che è una cosa che vorrà fare per tanto tempo ancora.

Kean si toglie dal mercato: “Nessuna come la Juventus”

Queste le parole di Moise Kean rilasciate a Soccer Bible: “Al momento non c’è un’altra squadra che può aiutarmi a migliorare come la Juventus. Sono nato qui e ho quasi sempre vestito la maglia bianconera. Ovviamente non so cosa mi aspetti il futuro, ma quel che è certo è che darò sempre il massimo”.

La fortuna di giocare con Cristiano Ronaldo.

“Quando ci alleniamo, provo a osservare qualsiasi cosa lui faccia, dal suo atteggiamento alla sua motivazione, vuole sempre essere al massimo. Suggerimenti? Onestamente non sono il tipo che ne chiede. Osservo in silenzio e poi provo ad applicare quello che ho imparato”.

