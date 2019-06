Juan Cuadrado all’Inter potrebbe essere uno dei rinforzi che chiede Antonio Conte alla dirigenza nerazzurra. L’esterno della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione, anche se, come per altre trattative, bisogna aspettare l’arrivo del nuovo allenatore in casa Juve.



Cuadrado all’Inter, Conte vuole il Colombiano

La Juventus sta aspettando il nuovo allenatore, con il suo arrivo potranno essere definite alcune cose in casa bianconera. Nel contempo, però, la società si sta muovendo anche sul calciomercato e sta ad ascoltare le richieste e le proposte in giro per l’Italia e non solo. Fabio Paratici avrebbe ricevuto, da parte dell’Inter, la richiesta del cartellino di Juan Cuadrado che piace tanto ad Antonio Conte.

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, potrebbe cambiare maglia dopo questa stagione e secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com, sul giocatore bianconero ci sarebbe l’interesse dell’Inter, soprattutto dopo l’arrivo a Milano di Antonio Conte. Il giocatore, ex Udinese, in questa stagione ha giocato poco soprattutto nel finale e questo a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori, per più di tre mesi.

