Emerson Palmieri alla Juventus potrebbe non essere solo una fantasia di calciomercato. Infatti, nelle ultime settimane il nome del laterale del Chelsea è stato più volte accostato alla Juve, soprattutto visto che molti media danno per certo l’arrivo del tecnico dei Blues sulla panchina bianconera.

Emerson Palmieri verso la Juventus, ma…

Il terzino italo-brasiliano in realtà piace alla società e non da poco. Sarri non è, secondo le ultime voci, una motivazione che spingerebbe la dirigenza bianconera a puntare su Emerson Palmieri. Infatti, se ne parla da qualche mese e forse ora è arrivato il momento di affondare il colpo.

Come spiega Tuttosport, l’arrivo di Emerson dipenderebbe dalla cessione del brasiliano Alex Sandro. L’ex Porto piace a vari club, tra cui Psg e Manchester United. Difficilmente però, la Juventus lascerà partire Alex Sandro, a meno che non voglia trattenere Joao Cancelo e fare solo un “sacrificio” sulle fasce. Tutto è in stallo, come tante trattative si aspetta l’arrivo del nuovo allenatore.

