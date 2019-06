Chi sarà il nuovo allenatore Juventus? Pep Guardiola o Maurizio Sarri, Maurizio Sarri o Pep Guardiola ecco il bandolo della matassa risolto.

Continuiamo a perseverare la nostra strada, perchè a noi risulta assolutamente che quando detto da tutti su Sarri sia infondato. I bianconeri sono vicinissimi a chiudere per Pep Guardiola, aspettano solo l’ufficialità della sentenza Uefa per il Manchester City che regalerà ai Citizens la possibilità di avere una scusa per il suo addio.

Nuovo allenatore Juventus, chi sarà? Guardiola o Sarri, la soluzione al rebus

Piste alternative? Il nome di Jurgen Klopp è una suggestione quasi impossibile. Quello di Josè Mourinho una possibilità non da poco che continua a crescere nelle ultime ore. Attenzione poi a Zinedine Zidane che in caso di rottura col Real Madrid sarebbe felice di riabbracciare Cristiano Ronaldo.

Attenzione a poi possibilità fantasiose di cui si parla ancora anche in questi giorni. Da questa rosa di nomi uscirà quello del nuovo allenatore della Juventus, anche se noi possiamo dire con certezza che sarà Pep Guardiola.

