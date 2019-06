Miralem Pjanic è convinto che il nuovo allenatore della Juventus sarà sicuramente di livello internazionale. L’ufficialità arriverà molto presto.

Il calciatore bosniaco ha specificato nella conferenza della vigilia di Italia Bosnia: “Arriverà un grande allenatore, alla Juventus ci sono solo delle certezze e presto ci sarà anche una decisione. Come detto da molto arriverà un grande allenatore e non mi preoccupo affatto per il futuro”.

Nuovo allenatore Juventus, Pjanic: “Arriverà un grande tecnico”

Nelle ultime settimane si è parlato anche del possibile addio del calciatore ex Roma, sarà interessante vedere se il calciatore sarà pronto a restare. Molto dipenderà quindi da quello che deciderà il club bianconero in vista del futuro.

