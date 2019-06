Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, sembra essere ormai promesso sposo alla Juventus, per sostituire Massimiliano Allegri dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe aver trovato l’allenatore per la prossima stagione, dato che Maurizio Sarri sembra essere a un passo dalla panchina bianconera. Prima dell’annuncio ufficiale, infatti, secondo Sky Sport si attende solamente che il Chelsea riesca a trovare un sostituto all’altezza per la prossima stagione. Il tecnico toscano, ex Napoli, sarà dunque il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della vecchia signora e avrà il compito di dare l’assalto alla Champions League.

Juventus, Sarri arriverà a Torino?

Sembra ormai fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, prenderà il posto di Massimiliano Allegri che ha dato l’addio dopo l’ultima stagione. Il tecnico del Chelsea ha ottenuto il via libera da parte degli inglesi per firmare con la squadra bianconera ma, prima, c’è ancora un nodo da sciogliere. Secondo le ultime, riportate da Sky Sport, la dirigenza del Chelsea avrebbe chiesto alla Juventus di aspettare a concludere l’affare, fino a quando loro non troveranno un sostituto in panchina. Una volta sciolto questo problema, però, ci sarà la passerella per il toscano, che in questa stagione ha conquistato l’Europa League, battendo l’Arsenal per 4-1 in finale.

