Stefano Sensi alla Juventus può essere un colpo davvero molto importante anche in vista del futuro. Il centrocampista piace e non poco alla squadra bianconera.

Ne ha parlato il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali: “Il desiderio nostro è quello di mantenere i nostri calciatori più importanti. Tutti sanno che il Sassuolo non è una società che cede con facilità perchè vogliamo portare avanti un progetto di crescita. Per farlo dobbiamo tenere i ragazzi più forti. Sensi è uno di questi. Nel momento in cui ambisca a un club più prestigioso faremo le giuste valutazioni“.

Sensi alla Juventus, Calciomercato: Carnevali apre le porte alla cessione

Regista davanti alla difesa, mediano e mezzala può giocare un po’ ovunque ha il passo del campione, quello del calciatore che cambia passo grazie all’intelligenza e che è sempre pronto a verticalizzare in profondità. Staremo a vedere se l’affare alla fine si farà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK