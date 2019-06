Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione, potrebbe finire all’Inter nell’affare Mauro Icardi.

La Juventus potrebbe dire addio a Paulo Dybala in questa sessione di calciomercato, dopo una stagione difficile per lui a Torino. L’attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare i bianconeri ma a oggi mancano le offerte, rimane solo quella dell’Inter per uno scambio alla pari con Mauro Icardi. La Joya, però, non sembra molto convinta di questa opzione e sta pensando al suo futuro, nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità.

Juventus, Dybala ai saluti?

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, con l’ultima stagione potrebbe aver concluso la sua parentesi in bianconero, secondo le ultime indiscrezioni. L’attaccante argentino, infatti, in questa annata ha deluso molto le aspettative, perdendo il posto e giocando con il contagocce. La sua volontà era quella di lasciare la Juventus a tutti i costi, l’addio di Massimiliano Allegri ha però rimescolato le carte dato che i problemi erano, proprio, con il livornese. La Joya potrebbe, però, essere uno dei calciatori sacrificati dalla dirigenza per fare cassa, su di lui c’è l’Inter di Beppe Marotta. Potrebbe, infatti, finire in uno scambio che porterebbe a Torino Mauro Icardi, anche se la trattativa sembra molto difficile le due società ci proveranno nelle prossime settimane.

