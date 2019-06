Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe presto lasciare la Premier League per una nuova avventura, la Juventus lo aspetta.

La Juventus continua a pensare al nuovo allenatore, questa mancanza porta a essere bloccato anche al calciomercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri, infatti, stanno attendendo di annunciare il nuovo tecnico, prima di muoversi su ogni fronte e trattativa. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, però, lo spagnolo Pep Guardiola potrebbe non lasciare il Manchester City quest’estate e i bianconeri accoglierebbero a Torino Maurizio Sarri.

Juventus, Guardiola e l’addio al City

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, continua a essere cercato dalla Juventus per la prossima stagione, come sostituto di Massimiliano Allegri. I problemi sulla chiusura della trattativa nascono, proprio, dal club inglese che non vorrebbe lasciarlo partire. Secondo le indiscrezioni riportate dal tabloid inglese Daily Star, però, lo spagnolo non dovrebbe lasciare i Citizens in questa stagione ma bensì al termine della prossima. Sarebbe un duro colpo per la Juventus che ha creduto, a lungo, nel suo ingaggio per sistemare la questione allenatore, con i bianconeri che a quel punto dovrebbero virare su Maurizio Sarri, in uscita dal Chelsea. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità significative.

