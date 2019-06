Pep Guardiola ha detto no alla Juventus, questa la voce che circola proprio negli ultimi momenti, cosa che a noi non risulta.

A Goal avrebbe detto: “Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò”. Questo in merito a quanto accaduto nelle ultime ore quando si parlava della sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal calcio.

Guardiola no alla Juventus, Calciomercato: ma dove ha detto quelle parole?

La questione del recente video fatto uscire dai Citizens e queste parole sembrano essere davvero molto sospette. Noi continuiamo a battere la nostra strada e pensiamo sempre più seriamente che arriverà alla Juventus.

La nostra redazione a lavoro ha riscosso numerose informazioni con verifiche incrociate che hanno portato a confermare l’arrivo di Pep a Torino. Staremo a vedere nelle prossime ore quando le voci si trasformeranno in comunicati ufficiali.

