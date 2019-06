Koulibaly alla Juventus potrebbe essere la nuova televola del prossimo calciomercato. Secondo gli esperti di mercato la società bianconera vorrebbe il forte difensore azzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juventus e il Manchester United ed anche il Real Madrid, sarebbero pronte a versare nelle casse del club campano un assegno da oltre 100 milioni di euro. Il presidente azzurro però, secondo indiscrezioni, non avrebbe alcuna intenzione di trattare subito con la Juventus.

Calciomercato, la Juventus punta Koulibaly

Koulibaly, nato a Saint-Die-des-Vosges il 20 giugno del 1991 è considerato con De Ligt e van Dijk tra i più forti difensori al mondo. Il centrale del Napoli è cresciuto calcisticamente nel Metz, nel 2012 al Genk. In Belgio viene notato dai talent scout azzurri che lo portano in Italia nel 2014. Dopo un inserimento lento e non facile riesce a prendersi un ruolo da titolare dimostrando di essere tra i più forti in circolazione. Il Napoli non vorrebbe cedere il suo campione, ma dovrà anche ascoltare le proposte di Juventus e Manchester United e poi valutare, nel contempo, la società partenopea starebbe contattando Manolas.

