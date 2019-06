Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe essere il grande colpo per la difesa della Juventus, in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi della Juventus, a detta di Fabio Paratici, per la sessione di calciomercato estiva sarà trovare un nuovo difensore. La volontà bianconera, infatti, è quella di affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini un nuovo profilo internazionale, in modo tale da avere il ruolo coperto e di sicura affidabilità. Uno dei nomi che son circolati nelle ultime settimane è, senza dubbio, quello di Kostas Manolas. Il difensore della Roma, infatti, è in uscita dalla Capitale dopo una stagione difficile e potrebbe essere un’ottima occasione per la Juventus.

Juventus, assalto a Manolas

Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della Juventus, gli occhi su di lui sono puntati da tempo. Il calciatore greco nelle ultime stagioni è cresciuto molto, trascinando la squadra giallorossa a traguardi importanti, come la semifinale di Champions League. Come scrive Il Messaggero, però, la Juventus potrebbe presto tentare l’assalto per portarlo a Torino. La sua clausola rescissoria da 35 milioni di euro, molto bassa, fa gola a molti club ma i bianconeri non vogliono farsi sorprendere dalla concorrenza, dato che sull’ellenico c’è anche il Manchester United.

