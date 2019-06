Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe arrivare in Italia in questa sessione di calciomercato, è vivo l’interesse della Juventus.

Qualche settimana fa poteva sembrare utopia, ora la trattativa potrebbe vera o viva in questa sessione di calciomercato. Il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo, infatti, avrebbe chiesto la cessione da qualche tempo alla dirigenza delle merengues. La Juventus, in queste ore, è tornata a pensare al suo ingaggio per la prossima stagione, con Cristiano Ronaldo che lo vorrebbe con lui a Torino.

Juventus, Marcelo è un’opzione

Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe rappresentare un grande colpo di calciomercato per la Juventus, con Fabio Paratici che pensa alla strategia. Il brasiliano, infatti, già la scorsa estate aveva lanciato segnali per il suo trasferimento a Torino, poi ha deciso di restare a Madrid con Zinedine Zidane. In questa stagione ha perso il posto, quindi ha giocato poco, e ha ottenuto pochi risultati e per questo la sua volontà sarebbe quella di cambiare aria, dato che il suo pensiero è che il ciclo del Real Madrid sia terminato. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo lo vorrebbe di nuovo con lui, dopo aver giocato molti anni insieme sulla catena di sinistra con la maglia dei blancos.

